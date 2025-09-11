Habertürk
        Tekfen'den Can Holding açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Tekfen'den Can Holding açıklaması

        Tekfen Holding'ten yapılan açıklamada "Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı yüzde 17.56'dır. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır" denildi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 11:40 Güncelleme: 11.09.2025 - 11:40
        Tekfen'den Can Holding açıklaması
        Tekfen Holding'ten yapılan açıklamada "Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı yüzde 17.56" olduğu belirtilerek "Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır" denildi.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "11.09.2025 günü sabah 08:00 sularında basın yayın organlarında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Can Holding ve bünyesindeki 121 şirketin malvarlığı değerlerine el konularak TMSF'nin kayyum olarak atandığı; ilgililer hakkında adli tedbir kararı verildiği ve bu konuda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması yapıldığı konusundaki haber ve gelişmelerden bilgi edinilmiştir.

        Son durum itibariyle Şirketimiz sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği AŞ'nin yüzde 11.36; MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yüzde 4.48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin yüzde 1.72 oranında payları olup, Can Grubu şirketlerinin Şirketimiz sermayesindeki pay oranları toplamı yüzde 17.56'dır.

        Açıklamamız saati itibariyle; Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıdaki basın açıklaması kapsamında söz konusu hisselere veya Şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimizin, yürütülen soruşturma kapsamında yer aldığına dair herhangi bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır.

        Gelişmeler hakkında kamuoyuna derhal bilgi verilecektir."

        Habertürk Anasayfa