Tekerlekli sandalyeli semazen engelleri kalbinin sesiyle aşıyor

Engellilerin de sema gösterilerinde yer alabileceğine inanan 39 yaşındaki Koç, 4 arkadaşıyla çıktığı yolda önemli mesafeler katetti.
Kentteki özel bir kursta yaklaşık 3 ay semazenlik eğitimi gören Koç, özellikle Eskişehir'in "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olduğu 2013 yılı ve sonrasında Türkiye'de 10, yurt dışında ise 7 programda sahne aldı.
Semazenlik öyküsünü AA muhabirine anlatan Nadir Koç, engellerin beyinde bitirilmesi gerektiğini söyledi.
Ne kadar çok istek ve inanç olursa başarının da insana o kadar yakın olduğunu vurgulayan Koç, "Hiçbir şey yapamayacağımızı düşünenler olabilir, aslında bizim için zor, biraz zaman alıyor; hepsi bu. İnanarak başlayacağımız her işi başarabileceğimizi bizzat gördüm." dedi.
Koç, Almanya'da bir programda salondaki kalabalığın tamamı kendilerini ayakta alkışladığında büyük mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.
- "Sema ederken ruhum ayakta"
Sema ve tasavvuf eğitimini 2008'de aldığını anlatan Koç, ilk programlarında çok heyecanlandığını ifade etti.
İlk sema gösterisinde yaşadıklarını aktaran Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir anda Kur'an-ı Kerim okunmaya başladı ve hepimiz durduk. Hissettiğim duygu inanılmazdı. Gözümden akan yaşlara mani olamamıştım. Sema anında engel falan kalmıyor. Kalbimin sesiyle ayağa kalkıyorum. Aslında sema ederken ruhum ayakta. Sema etmek herkesin yapabileceği bir şey değil, istemeniz gerekiyor.
Ayakta bunu yapan birçok arkadaşımız var. Kabul ediyorum, onlar da ibadet ediyor fakat bedensel engelli birilerinin tekerlekli sandalyede sema etmesi de diğer engelli arkadaşlarımız için pozitif bir örnek teşkil ediyor. Sesimiz duyulsun istiyoruz. Örnek bireyler olarak ülkemizin her yerinde programlar yapmak en büyük arzumuz."
Koç, sema gösterilerindeki her dönüşte kalbinin Allah'ı zikrettiğini belirtti. Aynı zamanda kalbinin yumuşadığını, tarifsiz duygular yaşadığını bildiren Koç, "Sema halindeyken Kur'an-ı Kerim tilavetini, Besmeleyi duyduğum an başka bir aleme geçiyorum sanki. İyi ki eğitimini almışım." diye konuştu.
Nadir Koç gibi doğuştan bedensel engelli olan eşi Reyhan Koç (36) ise onu heyecanla izlediğini anlatarak, "Nadir'i sahnede sema ederken görmek beni çok duygulandırıyor. Engeli olan herkese örnek olması gurur verici. 6 yıldır evliyiz ve mutlu bir hayatımız var. Engeller beyinlerde. Hayat çok güzel ve yaşamaya değer." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!