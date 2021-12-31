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Yıldız haritaları neler söylüyor? Ekonominin geleceğinde ne var? Yeni yıla hangi gelişmeler damgasını vuracak? 2022 hangi burcun yılı olacak? Fatih Altaylı sordu, Astrologlar Hande Kazanova, Dinçer Güner ve Öner Döşer 'Teke Tek Yılbaşı Özel'de yanıtladı.

Astrolog Dinçer Güner, 2022 için "Olabilecek en zor sene... 2023 Mayıs ayı itibariyle ibre yukarı doğru çıkıyor, ciddi anlamda toparlanmaya başlıyoruz" dedi.

Nisan-Mayıs aylarına dikkat çeken Güner, "Türk sineması dünya çapında tanıtılabilir. Türk sanatçılar çok büyük başarılara imza atabilir, ödül alabilir. Eylül- Ekim aylarında yeni enerji kaynaklarına ihtiyaç olduğunu fark edeceğiz" diye konuştu.

Ekonomik gelişmelere dikkat çeken Hande Kazanova da "Ekonominin gerçekleriyle yüzleşeceğimiz bir yıl olacak. İlk 5 ayda insanların birbirine yakınlaştığını göreceğiz" diye konuştu.

Öner Döşer de ekonomi ile ilgili gelişmelerin 2023 ortasına işaret etti.

KOVA BURCU

Astrolog Dinçer Güner #TekeTekYılbaşıÖzel'de yorumladı: İş hayatında çok ciddi krizlerle mücadele etmeniz gerekecek. Bir başarıyı elde etmek için 'her yol mübahtır' noktasında hareket etmeyin.



OĞLAK BURCU

İşleriyle ilgili konularda fazla uzaklara gitmesinler; yakın çevrelerinden yana şansları yüksek olacak

YAY BURCU

"11 Mayıs'tan sonra evren sizin için aşkın kapılarını sene sonuna kadar açıyor. Aşk dolu bir sene geçireceksiniz"

AKREP BURCU

Hande Kazanova: Hayata aşkla baktıkları bir yıl olacak. Hobilerine yönelebilirler, sanatsal ve kreatif yönden yolları açık olacak.

BAŞAK BURCU

Evlilik, söz, nişan ya da bir ilişkiye adım atma, uzun süreli ortaklıklarda bulunmayla ilgili konularda şanslı etkileriniz devrede olacak. Kendinizi para konularında risk almaya yatkın göreceksiniz.

TERAZİ BURCU

Dinçer Güner: Kişisel paranızla gereksiz hırslara kapılıp büyük riskler alınmaması gereken bir sene... Finansal konularda çok dikkat edin.