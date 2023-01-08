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Tek yumrukla komaya soktu, telefonu gasp edip kaçtı! Libyalı genç 6 aydır komada

İstanbul'da, geçen haziran ayında yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan kavga feci bitti. Kavgada boğazına aldığı yumruk darbesiyle yere düşen genç, başını yere çarptı. Saldırgan ise, yerde hareketsiz yatan gencin cep telefonunu da çalıp, koşarak kaçtı. İhbarla gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan gencin beyin kanaması geçirdiği ve 6 aydır komada olduğu öğrenildi

Giriş: 08.01.2023 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da tek yumrukla komaya soktu, gasp edip kaçtı! - Güncel haberler
İHA

İstanbul'da, iki grubun kavgasında boğazına aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Libya uyruklu Amin Musa Hassan B.nin, başını yere çarptı. Yerde hareketsiz yatan gencin cep telefonunu da çalan saldırgan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı'nda geçen haziran ayında meydana gelen olayda, Libya uyruklu Amin Musa Hassan B. ile arkadaşı Jehad Ali Mobark E. sokakta yürüdüğü sırada karşılaştıkları Fas uyruklu Naoufal M. (27) ile aralarında tartışma çıktı.

CEP TELEFONUNU ÇALIP, KAÇTI

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında Naoufal M., Libya uyruklu Amin Musa Hassan B.'nin boğazına doğru yumruk attı. Amin Musa Hassan B., aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek başını vurunca hareketsiz kaldı. Naoufal M., bu defa Jehad Ali Mobark E.'ye saldırdı. Amın Musa Hassan B.'nin hareketsiz yattığını fark eden Naoufal M., gencin cebinden cep telefonunu da çalarak kaçtı.

6 AYDIR KOMADA

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Amın Musa Hassan B.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan incelemelerin ardından gencin beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek tedaviye başlandı. Gencin 6 aydır komada tedavi gördüğü öğrenildi.

POLİS, KİMLİĞİ TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, yumruğu atan şahsın Naoufal M. olduğunu tespit etti. Şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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