DHA

Maltepe Sahil Yolu'nda 2 Eylül'de Kürşat K., 34 RB 1513 plakalı motosikletiyle trafikte makas attığı ve tek teker üzerinde ilerlediği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

DHA'nın haberine göre, sosyal medyadaki görüntüleri izleyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa sürede yakalanan Kürşat K. hakkında "Trafikte makas atmak", "Saygısızca araç kullanmak", "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan" toplam bin 627 lira ceza uygulandı. Ayrıca Kürşat K. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem yapıldı.