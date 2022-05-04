Tek teker maganda kamerada!

DHA

İstanbul'da motosiklet sürücüsünün, tek teker ilerleyerek hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 23.00 sıralarında Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde giden üç motosikletliden biri, motosikletinin ön tekerini havaya kaldırdı. Yaklaşık 100 metre tek teker üzerinde plakasız olduğu görülen motosikletiyle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu.

O anlar arkalarında seyreden bir otomobilden cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, tek teker üzerinde ilerleyerek akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü, yanında seyreden iki motosikletlinin korumaya çalıştığı görülüyor.