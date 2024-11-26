Tek takımda top koşturan yıldızlar
Futbol dünyasında kariyerini yalnızca bir kulüpte tamamlayan oyuncuların sayısı giderek azalıyor. Modern futbolun hızlı temposu ve değişen transfer sistemleri nedeniyle sadece bir kulüpte forma giymek oldukça zor bir hale geldi. İşte kariyerini tek bir kulüpte geçiren futbolcular...
- 1
Rıza Çalımbay | Beşiktaş: 16 Yıl
- 2
Franscesco Totti | Roma: 28 Yıl
- 3
Paolo Maldini | Milan: 25 Yıl
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- 4
Bülent Korkmaz | Galatasaray: 21 Yıl
- 5
Ryan Giggs | Manchester United: 24 Yıl
- 6
Necip Uysal | Beşiktaş: 21 Yıl
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- 7
Rogerio Ceni | Sao Paulo: 20 Yıl
- 8
Baresi Franco | Milan: 20 Yıl
- 9
Garry Neville | Manchester United: 19 Yıl
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- 10
Paul Scholes | Manchester United: 18 Yıl
- 11
Volkan Demirel | Fenerbahçe: 17 Yıl
- 12
Tonny Hibbert | Everton: 16 Yıl
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- 13
Jamie Carragher | Liverpool: 16 Yıl
- 14
Carles Puyol | Barcelona: 15 Yıl
- 15
Tony Adams | Arsenal: 18 Yıl
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- 16
Billy Mcneil | Celtic: 18 Yıl