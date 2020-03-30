Tek katlı ahşap ev yandı - KÜTAHYA

AA

Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Köy sakinleri hortumlarla su tutarak alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.İhbar üzerine yangın mahalline gelen Çukurca ile Domaniç Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.