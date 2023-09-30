Tek kaşıyla tüm güzellik kalıplarına meydan okuyan genç model herkese ilham veriyor

Toplum tarafından belirlenen bazı kurallar, zaman zaman kadınların üstünde baskıya sebep olabiliyor hatta bu zamana kadar birçok kadın belirlenen güzellik kurallarını karşılamadığı için çok kez zorbalık ile uğraşmak zorunda kalmıştır.

Ancak Sophia Hadjipanteli, buna dur demekte kararlı! Kendisi gözüktüğü üzere, benzersiz olduğu bir özelliğini kucaklamayı seçerek kalıpları reddediyor.