10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tek dileği kelebek hastası kızına doyasıya sarılabilmek
- Kelebek hastalığı nedeniyle vücudunda yaralar bulunan, doğduğundan bu yana karnından açılan damar yoluyla beslenen 8 aylık Farah'ın ailesi, kızlarına canını yakmadan sarılabilecekleri günün hayalini kuruyor - Aynı hastalıktan oğlunu kaybeden baba Cemal Abdulrezzak, 6 ay yoğun bakımda kalan, bir kez olsun anne sütü alamayan kızının iyileşmesi için dua ediyor
Kelebek hastalığı nedeniyle vücudunda yaralar bulunan, doğduğundan bu yana karnından açılan damar yoluyla mamayla beslenebilen 8 aylık Farah Abdulrezzak, yaşama tutunmaya çalışıyor.
İç savaş nedeniyle 3 yıl önce Suriye'nin Halep kentinden eşi ve 4 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Cemal Abdurezzak, kelebek hastası kızı Farah'a doyasıya sarılabileceği günün hayalini kuruyor.
Genetik bir rahatsızlık olan epidermolizis büllosa (kelebek hastalığı) nedeniyle oğlunu kaybeden baba, aynı hastalıkla mücadele eden kızının yaşayabilmesi için dua ediyor.
Baba Cemal Abdulrezzak (43),AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki olaylar nedeniyle ailesiyle Türkiye'ye geldiğini söyledi.
İnşaatlarda çalışarak eşi ve çocuklarının geçimini sağladığını dile getiren Abdulrezzak, sığındıkları Türkiye'de bir oğlunu kelebek hastalığı nedeniyle henüz bir aylıkken kaybettiğini anlattı.
- "Tek dileğim kızımın bir an önce iyileşmesi"
Oğlunun acısını unutmadan 8 ay önce dünyaya gelen kızı Farah'ta da aynı hastalığın teşhisinin konulduğunu aktaran Abdulrezzak, "Kızım doğar doğmaz yoğun bakıma alındı. Altı ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Karnından açılan damar yoluyla mamayla beslendi. Bir kez olsun anne sütü alamadı. İki ay önce taburcu oldu ve şu an evde bakımlarını yapıyoruz. Vücudundaki yaralar nedeniyle kızım acı çekiyor, elimizden bir şey gelmiyor. Tek dileğim kızımın bir an önce iyileşmesi." diye konuştu.
Baba Abdulrezzak, kızının vücudundaki yaraların temizlenmesi ve özel sargı bezinin yaraları kapatması için sürekli Evde Sağlık Hizmeti görevlilerinin kendilerini ziyaret ederek, yardımcı olduklarını ifade etti.
Tek dileğinin kızının canını yakmadan doyasıya sarılabileceği günleri görmek olduğunu vurgulayan baba, Farah için elinden bir şey gelmemesinin kendisini üzdüğünü dile getirdi.
Evde Sağlık Hizmeti ekibinden Doktor Fuat Görgün de Farah'ın iki aydan bu yana evde bakımını yaptıklarını kaydetti.
Genetik bir rahatsızlık olan kelebek hastalığı nedeniyle Farah'ın vücudunda yaraların olduğunu, beslenmesinin damar yoluyla yapılabildiğini aktaran Görgün, ekiplerin sürekli Farah'ı ziyaret ederek bakımlarını yaptığını, yara bakım örtüleriyle vücudundaki yaraları kapattıklarını sözlerine ekledi.
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