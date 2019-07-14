Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ürdün uyruklu bir kişinin sosyal medya üzerinden satılık böbrek ilanı vererek insanları dolandırdığını tespit etti.

BÖBREK İÇİN 50 BİN DOLARA ANLAŞTI

Ürdün uyruklu Odaı Ahmad H.’yi takibe alan polis ekipleri Lübnan uyruklu bir kadınla böbrek nakli için 50 bin Dolar para karşılığında anlaşma yaptığını tespit etti.

SAHTE PASAPORT BİLE ÇIKARTTILAR

Odaı Ahmad H., Lübnan uyruklu Gonwa S. isimli kadınla karı koca olduklarını gösteren sahte pasaport bile hazırladı.

BÖBREK NAKİL DOLANDIRICILIĞINA OPERASYON

Polis ekipleri, böbrek nakil dolandırıcılığı yapılacağı sırada operasyon düzenledi. Ürdün uyruklu Odaı Ahmed H., Lübnan uyruklu Gowa S., tercümanlık yapan Ammar Y. ve aracılık yapan Mehmet A. gözaltına alındı.

ZANLININ TEK BÖBREĞİ VARMIŞ

Gözaltına alınan böbrek nakil dolandırıcısı olan Odaı Ahmad H.’nin tek böbreğinin olduğu, diğer böbreğini ise yıllar önce sattığı öğrenildi.

BÖBREK DOLANDIRICISI TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, Gonwa S ve Ammar Y. ise sınır dışı edildi. Böbrek nakil dolandırıcısı Odaı Ahmad H. İse tutuklandı.