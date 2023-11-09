Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Tek bir karede istediği mesajı verebilen en iyi reklamlar pazarlamaları

        Tek bir karede istediği mesajı verebilen en iyi reklamlar

        Pek çok insan reklam izlemekten veya ürün bilgisi ile dolu olan bir afiş görmekten hoşlanmaz. Ancak bazı reklamlar o kadar çarpıcı olabilir ki fikrin arkasındaki zekâ hayranlık uyandırıcıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KLEENEX MENDİLLERİ

        • 2

          NATIONAL GEOGRAPHIC KANALININ YENİ PROGRAMI

        • 3

          FOLGERS KAHVE

        • 4

          MC DONALDS

        • 5

          MIELE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

        • 6

          NIKE

        • 7

          FOLLIDERM SAÇ SERUMU

        • 8

          DRYBAR KUAFÖRLERİ

        • 9

          RICOLA ÖKSÜRÜK ŞEKERİ

          "Sesinizi açın!"

        • 10

          COOP'S PAINT BOYALARI VE NATIONWIDE SİGORTA ŞİRKETİ

          Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        G.Saray, Bayern'i elinden kaçırdı!
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        "Hakem büyük hata yaptı"
        "Hakem büyük hata yaptı"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Yapay zekâ piyasayı alt edebilir mi?
        Manchester United'a büyük şok!
        Manchester United'a büyük şok!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşlık alan Suriyeli sayısını açıkladı
        Hayalini açıkladı!
        Hayalini açıkladı!
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Cansız bedeni bazanın altında bulundu
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        Ölümcül darbeye müebbet hapis istemi
        "Makul kayıp"
        "Makul kayıp"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        "Galatasaray üzülmeyi hak etti"
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Habertürk Anasayfa