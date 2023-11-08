Tek bir karede istediği mesajı verebilen en iyi reklamlar
Pek çok insan reklam izlemekten veya ürün bilgisi ile dolu olan bir afiş görmekten hoşlanmaz. Ancak bazı reklamlar o kadar çarpıcı olabilir ki fikrin arkasındaki zekâ hayranlık uyandırıcıdır.
Giriş: 08.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:02
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KLEENEX MENDİLLERİ
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NATIONAL GEOGRAPHIC KANALININ YENİ PROGRAMI
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FOLGERS KAHVE
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MC DONALDS
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MIELE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
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NIKE
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FOLLIDERM SAÇ SERUMU
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DRYBAR KUAFÖRLERİ
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RICOLA ÖKSÜRÜK ŞEKERİ
"Sesinizi açın!"
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COOP'S PAINT BOYALARI VE NATIONWIDE SİGORTA ŞİRKETİ
Kaynak: BrightSide
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık