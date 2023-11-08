Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Tek bir karede istediği mesajı verebilen en iyi reklamlar

        Tek bir karede istediği mesajı verebilen en iyi reklamlar

        Pek çok insan reklam izlemekten veya ürün bilgisi ile dolu olan bir afiş görmekten hoşlanmaz. Ancak bazı reklamlar o kadar çarpıcı olabilir ki fikrin arkasındaki zekâ hayranlık uyandırıcıdır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 16:02 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KLEENEX MENDİLLERİ

        • 2

          NATIONAL GEOGRAPHIC KANALININ YENİ PROGRAMI

        • 3

          FOLGERS KAHVE

        • 4

          MC DONALDS

        • 5

          MIELE ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

        • 6

          NIKE

        • 7

          FOLLIDERM SAÇ SERUMU

        • 8

          DRYBAR KUAFÖRLERİ

        • 9

          RICOLA ÖKSÜRÜK ŞEKERİ

          "Sesinizi açın!"

        • 10

          COOP'S PAINT BOYALARI VE NATIONWIDE SİGORTA ŞİRKETİ

          Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        68 yaşındaki kadını tornavida ile öldürmüştü! İşte vahşetin nedeni!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarından itibaren geliyor!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Kömürlükte cesedi parçalara ayırmıştı! Flaş ayrıntı ortaya çıktı!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri!
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Ali Koç, Erden Timur'un cezalandırılmasını istedi!
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        MS hastalarına ağrı kesici "biyonik giysi"
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Habertürk Anasayfa