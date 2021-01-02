Tek başına Türkçe öğrenen Pakistanlı Zübeyde, Türkiye'yi yakından tanımak istiyor

Bundan 10 sene önce dinlediği bir şarkıdan etkilenerek Türkçe öğrenmeye karar veren Han, bu süre zarfında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Han, babasının işi sebebiyle Suudi Arabistan'da doğduğunu ve yaklaşık 30 sene bu ülkede yaşadığını ifade ederek, "Suudi Arabistan'da 25 yaşındayken Sami Yusuf’un 'Hasbi Rabbi' isimli şarkısını dinledim. Şarkıda Arapça, İngilizce ve Türkçe kelimeler var. Türkçe kelimeleri orada duyunca şok oldum ve Türkçe'yi kolay buldum. Türkçe öğrenmeye karar verdim." dedi.
İnternetten videolar izleyerek Türkçe öğrenmeye başladığını belirten Han, dil bilgisini de yine online platformlar aracılığıyla geliştirdiğini söyledi.
Han, başlangıçta "Niloya" gibi çocuk çizgi filmleri izlediğini ifade ederek, "(Çocuk çizgi filmlerinde) Orada yavaş yavaş konuşuluyor. Türkler nasıl konuşuyorlar dinlemeye başladım. Şu an diziler izliyorum. Çok şükür anlıyorum her şeyi." diye konuştu.
Peşaver’de halkın Türkçe ile ilgilenmediğine ve İngilizce öğrenmeye çalıştığına dikkati çeken Han, "Bu sebeple şehirde Türkçe kitap yoktu. Yemek yaparken mesela kendi kendime pratik yapıyordum." ifadelerini kullandı.
- "10 sene hiçbir Türk ile karşılaşmadım"
Türkçe öğrenme serüveni boyunca hiçbir Türk ile tanışmadığını anımsatan Han, Peşaver'deki Türklerle ise son zamanlarda tanıştığını kaydetti.
Han, Pak-Türk Maarif Okulları'nda okuyan yeğenini bir gün okula bırakmaya gittiğinde okuldaki Türk öğretmenler ile tanıştığını ve 10 yılın ardından ilk defa Türklerle konuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Tesadüfen Peşaver'deki Türklerle tanışmaktan memnun olduğunu kaydeden Han, "Türkçe konuşabildiğimi bilmiyordum. Buradaki Türkler güç verdiler bana. Onların sayesinde konuştum." dedi.
Öte yandan Han, lise mezunu olduğunu ve Peştuca, Urduca, İngilizce, Arapça ve Türkçe bildiğini belirterek, İspanyolca öğrenmeye de kısa süre önce başladığını söyledi.
- "Kurtlar Vadisi'ni seviyorum"
Türkçe izlediği dizilerden bahseden Han, "Kurtlar Vadisi dizisini çok sevdim. Tüm sezonlarını izledim. Polat Alemdar’ı seviyorum. Biz önce Arapça dublaj ile izledik. Türkçe anlayacağımı hiç düşünmedim. Bir süre sonra Kurtlar Vadisi’ni Türkçe izlemeye başladım." şeklinde konuştu.
Han ayrıca, evde internetten öğrendiği künefe, patlıcan, dolma, çorba ve çeşitli Türk yemek ve tatlılarını da yapabildiğini söyledi.
- "Türk insanını yakından tanımak istiyorum"
Türk şarkıcılardan Kutsi'yi takip ettiğini ifade eden Han, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan beyi takip ediyorum. Erdoğan gibi bir başkanınız olduğu için siz çok şanslısınız. Onu dinliyorum." dedi.
Han, Pakistan halkının İngilizce öğrenmeye ara verip Türkçe ve Arapça öğrenmeye vakit harcaması gerektiğini belirterek, "Türkler ve Pakistanlılar, biz kardeşiz. Bu sebeple bence bizim halkımız Türkçe öğrenmeli. Arapça Kur'an-ı Kerim dilimiz. Türkçe de bizim kardeşlerimizin dili." diye konuştu.
Öte yandan Han, Türkiye'ye hiç gitmediğini anımsatarak, "İnternette görüyorum. İstanbul, Mardin, Van. Şehirlerin isimlerini biliyorum ama gitmedim. Hayalim var. Türkiye’ye gitmek istiyorum. İnsanlarla yakından tanışmak istiyorum. Her yere bakmak istiyorum. Van nasıl, Mardin nasıl, Kapadokya nasıl. İnternetten değil yakından bakmak istiyorum. İnsanları yakından tanımak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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