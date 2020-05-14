TEİS Genel Başkanı Saydan'dan "Eczacılar Günü" mesajı

Saydan, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, eczacılığın insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu ve toplum sağlığını merkez aldığını belirtti.
Türkiye'de her yıl akademik eczacılık eğitiminin başladığı 14 Mayıs tarihinin Eczacılar Günü olarak kutlandığını anımsatan Saydan, eczacıların, ekonomik ve sosyal açıdan sorunlar yaşadıklarını ve şiddet olaylarına maruz kalabildiklerini ifade etti. Saydan, "Eczacılar, tüm bu sorunlara rağmen pandemi nöbetinde halkımıza kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmetini sürdürmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
- "Şimdiye kadar bu virüsten 6 eczacımız yaşamını yitirdi"
Saydan, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğini hatırlatarak, Türkiye'de şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 6 eczacının yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Eczacıların 7 gün 24 saat hizmet verdiğini aktaran Saydan, şunları kaydetti:
"Birçok hasta eczaneye girip çıkıyor. Dolayısıyla bulaş riski en yüksek meslek grubuyuz. Ancak, eczacılar olarak kendi imkanlarımızla ve hiçbir destek olmadan çalışma ortamımızın güvenliğini ve hastaların birbirine virüsü bulaştırmaması için birçok önlem almaya çalışıyoruz. Virüsle en ön safta mücadele eden ve virüsten dolayı maddi manevi her açıdan en çok etkilenen meslek gurubu olarak, eczanelerimizin virüsle mücadele kapsamında uygulanan koruyucu hizmetlerden öncelikli olarak yararlandırılması gerekmektedir."
Salgın ile mücadelede vazgeçilemez bir konumda olduğu açık bir şekilde görülen eczacıların cephede yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Saydan şöyle devam etti:
"Eczacılar için ekonomik tedbirler de mutlaka alınmalıdır. Bunların başında ilaç depolarına olan eczane ödemelerinde rahatlama yapacak tedbirlerin alınması gelmektedir. Bağ-Kur, SSK prim desteği, vergi indirimi ve muafiyeti, kira desteği gibi konular da mutlaka hayata geçirilmelidir. Diğer taraftan eczacıların sürekli zarar etmesine neden olan fiyat indiriminden doğan zararlar, SGK'nın kamu iskontosunu uygulamayan ilaçlar gibi kronik bazı sorunları giderecek düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. TEİS olarak halkımıza kesintisiz ilaç ve eczacılık hizmetini sunmaya devam ettiğimiz, bayram gibi kutlanacak eczacılık bayramlarına kavuşacağımız günlere ulaşmayı diliyoruz."
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