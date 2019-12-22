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TEİAŞ, 2020'de kapasite mekanizmasından yararlanacak santralların nihai listesini yayımladı.

Buna göre, elektrikte 20'si kömür, 15'i doğalgaz ve 10'u hidroelektrik santrali olmak üzere toplamda 45 santral, 2020'de kapasite mekanizması desteğinden yararlanabilecek.

Söz konusu mekanizma kapsamında, sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla TEİAŞ tarafından santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

3 YENİ SANTRAL

TEİAŞ, 31 Ekim'de yayımladığı listede mekanizmadan 42 santralın faydalanacağını duyurmuştu. Uzatılan sürede başvurusu kabul edilen Lüleburgaz Santrali ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen görüş doğrultusunda başvuruları kabul edilen Kadıncık-1 HES ile Kadıncık-2 HES santrallerinin eklenmesiyle liste güncellendi.