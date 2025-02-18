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        Haberler Gündem Tehlikeye aldırış etmeden çığ bölgesinde kayak yaptı

        Sanal devriye yapan jandarma, çığ bölgesinde kayan kişiyi tespit edip, ceza kesti

        Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde, çığ bölgesinde snowboard yapan kişi, jandarmanın internette yaptığı sanal devriyede tespit edildi. Sosyal medya platformundan yayın yapan kişiye çığ bölgesinde kayak yaptığı gerekçesiyle 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 21:16 Güncelleme: 18.02.2025 - 21:16
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        Tehlikeye aldırış etmeden çığ bölgesinde kayak yaptı
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        Palandöken Kayak Merkezi’nde güvenli kayak için kontrollerini sürdüren Erzurum Jandarma Komutanlığı, internet ortamında da inceleme yapmaya başladı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette sanal devriye yaparken bir kişinin sosyal medya platformunda Palandöken Kayak Merkezi’nde, çığ bölgesinde snowboard yaptığını belirledi. Jandarma ekiplerinin ikazlarına rağmen snowboard yapmaya devam eden ve o anları paylaştığı tespit eden kişinin kimliği kısa sürede tespit edildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kayakçıya Kabahatler Kanununa göre 2 bin 953 TL idari para cezası kesildi.

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