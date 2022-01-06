Tehlikeli tırmanış sürüyor

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve o zamandan bu yana yayılmaya devam eden, dünyada bir pandemiye neden olan koronavirüs (Kovid-19) tüm insanlığın ekonomik ve sosyal hayatını değiştirdi.

İki yıldır hayatımıza şekil veren koronavirüs, bulaşmaya ve yayılmaya devam ediyor. Aşılanmanın, maske, mesafe ve temizliğin insanlığın virüse karşı en önemli silahları olduğu bu pandemi döneminde; virüsün mutasyonlara uğrayarak yeni varyantları oluşturması pandeminin önemini ve güncelliğini korumasına sebep olmaya devam ediyor.

İki yılın sonunda koronavirüsün dünyadaki istatistikleri de dikkat çekiyor. Virüsün en çok etkilediği ülke 58 milyon 805 bin vakayla ABD olurken, onu 35 milyonla Hindistan izliyor.

Üçüncü sıradaki Brezilya'da toplamda 22 milyon 300 bin vakaya rastlanırken, onu 14 milyon vaka sayısıyla Birleşik Krallık takip ediyor.

Fransa yaklaşık 11 milyon vakaya sahipken Rusya da şimdiye kadar 10 milyon 600 bin vakayla mücadele etti.

TÜRKİYE YEDİNCİ SIRADA

Yedinci sıradaki Türkiye'de 9 milyon 718 bin vaka görülürken, şimdiye kadar virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 83 bini aştı.

Türkiye ile hemen hemen aynı nüfusa sahip Almanya toplam vaka sayısında 7 milyon 360 binle sekizinci sırada yer alırken, ölüm sayısında 114 bin ile Türkiye'nin önünde. Almanya ayrıca toplamda 89.6 milyon testle Türkiye'nin gerisinde bulunuyor. Türkiye'de şimdiye kadar yapılan toplam test sayısı 120.5 milyon.

İtalya ve İspanya da, 6.9 milyon vaka sayısıyla dokuzuncu ve onuncu sırada bulunuyor.

NÜFUSA ORANLA VAKA SAYILARI

329.5 milyon nüfusa sahip ABD'nin yüzde 17'si virüse maruz kalırken, Hindistan'da bu oran yüzde 2.

Fransa nüfusunun yüzde 16'sı koronavirüs pozitif çıkarken, Rusya yüzde 6 oranda kaldı.

Brezilya'nın yüzde 10'u koronavirüsü geçirdi. Birleşik Krallık'ta ise bu oran yüzde 20. Yani 5 kişiden 1'i koronavirüs kaptı.

Türkiye'nin yüzde 11'ine koronavirüsün bulaştığı pandemi döneminde onu takip eden Almanya'da bu yüzde 8.

İtalya'nın yüzde 12'si Kovid-19 kaparken, İspanya'nın ise yüzde 14'ü koronavirüs pozitif.

VAKA SAYISINA ORANLA ÖLÜMLER

İstatistiklerde lider olan ABD'de vakaların ölümle sonuçlanma oranı yüzde 1.4 olurken, bu oran Hindistan için yüzde 1.

Brezilya'da ölüm oranı yüzde 2 olurken, dördüncü sıradaki Birleşik Krallık'ta ise bu oran yüzde 1. Birleşik Krallık ayrıca nüfusuna oranla yaptığı 416.6 milyon testle bu alanda da öne çıkıyor.

Fransa yüzde 1 ölüm oranına sahipken, altıncı sıradaki ülke olan Rusya'da ise bu oran yüzde 2.

Türkiye'nin vakaya oranla ölüm oranı binde 8 ile ilk on ülke içindeki en düşük oran. Sekizinci sıradaki Almanya'da bu oran yüzde 1.

İspanya'da ölüm oranı yüzde 1.9 olarak gerçekleşirken, onu takip eden İtalya'da ise ölüm oranı yüzde 1.2 olarak kaydedildi.

ÜLKELER ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRDI

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede baskın hale gelen Omicron varyantı ile mücadele etmek için alınan yeni önlemler kapsamında 500 milyon hızlı (antijen) Kovid testinin ücretsiz olarak halka dağıtılacağını açıkladı. İki ay içinde ülke genelindeki hastanelerde 1000 askeri sağlık personeli görevlendirileceği belirtilirken, ilki New York şehrinde olmak üzere ülke çapında test sahaları oluşturuluyor.

Fransa'da koronavirüs önlemleri daha da sıkılaştırıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Le Parisien gazetesine verdiği mülakatta "Aşısızları canından bezdirmek istiyorum. Ve bunu gittiği yere kadar götüreceğiz. Stratejimiz bu" dedi. Macron'un bu sözleri ülkesinde tepki çekti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Omicron vakalarının ülke çapında artmaya devam etmesi nedeniyle önümüzdeki haftalarda hastaneler üzerindeki baskının "önemli düzeyde" artacağını, ancak şimdilik mevcut önlemlerle yetinileceğini söyledi.

Ganj nehrinin Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerle dolduğu söylenen Hindistan'da Omicron varyantıyla mücadele etmek için ülke genelinde tedbirler sıkılaştırıldı. Aşılama kampanyasına da hız verildi 15-18 yaş grubundaki gençler aşılanmaya başladı.

Almanya'da da kısıtlamalar sıkılaştırılıyor. Vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle pek çok hastanenin ağır yük altında olduğu Almanya'da kimi yoğun bakımların kapasite sınırına ulaştığı; buradaki birçok hastanın başka hastanelere nakledilmek durumunda kaldığı belirtiliyor. Aşı olmayı artık herkes için bir yükümlülük haline getirmek tartışılıyor. Almanya'nın yeni başbakanı Scholz da aşı zorunluluğundan yana.