Tehlikeli Soygun oyuncuları kimler? Tehlikeli Soygun filmi konusu ne? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. 2016 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşan Tehlikeli Soygun filmine dair tüm ayrıntılar haberimizde.

TEHLİKELİ SOYGUN OYUNCULARI KİMLER?

Daniel Zirilli'nin yönetmenlik koltuğunda oturduğu Tehlikeli Soygun filminin oyuncu kadrosunda Steven Seagal, John Edward Lee, Michael Jai White ve Pim Bubear yer alıyor.

TEHLİKELİ SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar. Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.