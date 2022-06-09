Tehlikeli Görev filminin konusu ne ve oyuncuları kimler? Tehlikeli Görev (The Doorman) filmi ne zaman, hangi tarihte vizyona girdi?

Vizyona girdiği 2020 yılında sinemaseverlerden tam not alan Tehlikeli Görev filminin başrolünde ünlü Fransız aktör Jean Reno yer alıyor. Filmin senaryosunu; Lior Chefetz, Joe Swanson kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ryuhei Kitamura üstleniyor. Peki Tehlikeli Görev filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Tehlikeli Görev (The Doorman) filmi ne zaman vizyona girdi? Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deniz kuvvetlerinin bir üyesi olan Ali, son görevini tamamlamasının ardından New York’a döner. Bir apartmanda çalışmaya başlayan Ali, burada bir aile ile arkadaş olur. Bu sırada Victor Dubois’in lideri olduğu bir grup hırsız, ailenin tüm değerli eşyalarını çalmak için harekete geçer. Bu durumun ardından Ali, aileyi korumak için hırsızları etkisiz hale getirmeye çalışır. Ancak çete giderek daha acımasız hale gelince Ali, tüm ölümcül dövüş becerilerini kullanmak zorunda kalır.

TEHLİKELİ GÖREV FİLMİ OYUNCULARI

Ruby Rose

Jean Reno

Aksel Hennie

Rupert Evans