Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Tehlikeli Bölge', Türkiye'de ilk

        'Tehlikeli Bölge', Türkiye'de ilk

        Büyük Taaruz öncesi bir askeri görev ve bilinmeyen bir uzaylı tehdidi… Türkiye'nin ilk tarihi bilimkurgu filmi, sinemaseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Tarihimizin en kritik dönemeçlerinden birine heyecan yüklü bir bakış sunan 'Tehlikeli Bölge'nin fragmanı yayınlandı. Film, 12 Eylül'de sinemaseverlerin karşısına çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 08:33 Güncelleme: 26.08.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de ilk
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk sinemasında bir ilke imza atan 'Tehlikeli Bölge', Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden birine bilim kurgu ögelerini ekleyerek yepyeni bir sinema deneyimi sunuyor.

        Senaristliğini ve yönetmenliğini Ramazan Ekmekçi’nin, yapımcılığını Serkan Semiz’in üstlendiği film, Büyük Taaruz’a üç gün kala Başkumandan Mustafa Kemal’in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alıyor. Ancak yolda onları sadece düşman askerleri değil; bölgeye düşen bir uzay gemisi ve içindeki bilinmeyen varlıklar da bekliyor.

        TÜRKİYE’DE ÇEKİLEN İLK TARİHİ BİLİMKURGU FİLMİ

        REKLAM

        'Tehlikeli Bölge' (Dark Territory), Türkiye’de bir dönem filmine bilimkurgu öğeleri ekleyen ilk prodüksiyon olma özelliğini taşıyor. Filmde savaşın gerçekçiliği ile verilen insanüstü mücadele en iyi şekilde yansıtılırken Anadolu’nun ve Rumeli'nin farklı yörelerinden askerlerin korkuları, çatışmaları ve insan hikâyeleri seyircilerle buluşuyor.

        Askerler hayatları pahasına görevlerini yerine getirmek için, düşman hatlarının içinde mücadele ederken, daha önce hiç görmedikleri bir başka düşmanla daha karşı karşıya kalırlar! Vahşi bir hayvan sürüsü zannettikleri uzaylı yaratıklarla dolu bölgede askerler aynı anda iki cephede savaşmaya başlar.

        Filmin başrollerini; Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor.

        Serkan Semiz: Tehlikeli Bölge, sadece sinema sektörünü değil, Türk sinemasının uluslararası alandaki etkisini de güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu filmle geçmişi ve geleceği birleştirirken, Türkiye’deki yaratıcı endüstriyi global düzeyde duyurmayı hedefliyoruz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bilimkurgu

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın yükseldi, dolar düştü
        Altın yükseldi, dolar düştü
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        Damadın anneannesi öldürülmüştü... Atlet cinayeti!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Kajiki Tayfunu vurdu! Binlerce kişi tahliye edildi
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Gece yeme alışkanlığından 10 adımda kurtul!
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Marmara ve Ege'de fırtına, Karadeniz ile Toroslar'da sağanak var
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Karısını öldürüp kendini vuran koca, gözaltına alındı
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        Açığa satış yasağı kalkıyor mu?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere tarife tehdidi
        Trump'tan dijital vergi uygulayan ülkelere tarife tehdidi
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları
        Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları
        Habertürk Anasayfa