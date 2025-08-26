'Tehlikeli Bölge', Türkiye'de ilk

Türk sinemasında bir ilke imza atan 'Tehlikeli Bölge', Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik dönemlerinden birine bilim kurgu ögelerini ekleyerek yepyeni bir sinema deneyimi sunuyor.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Ramazan Ekmekçi’nin, yapımcılığını Serkan Semiz’in üstlendiği film, Büyük Taaruz’a üç gün kala Başkumandan Mustafa Kemal’in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alıyor. Ancak yolda onları sadece düşman askerleri değil; bölgeye düşen bir uzay gemisi ve içindeki bilinmeyen varlıklar da bekliyor.

TÜRKİYE’DE ÇEKİLEN İLK TARİHİ BİLİMKURGU FİLMİ

'Tehlikeli Bölge' (Dark Territory), Türkiye’de bir dönem filmine bilimkurgu öğeleri ekleyen ilk prodüksiyon olma özelliğini taşıyor. Filmde savaşın gerçekçiliği ile verilen insanüstü mücadele en iyi şekilde yansıtılırken Anadolu’nun ve Rumeli'nin farklı yörelerinden askerlerin korkuları, çatışmaları ve insan hikâyeleri seyircilerle buluşuyor.

Askerler hayatları pahasına görevlerini yerine getirmek için, düşman hatlarının içinde mücadele ederken, daha önce hiç görmedikleri bir başka düşmanla daha karşı karşıya kalırlar! Vahşi bir hayvan sürüsü zannettikleri uzaylı yaratıklarla dolu bölgede askerler aynı anda iki cephede savaşmaya başlar.

Filmin başrollerini; Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor. Serkan Semiz: Tehlikeli Bölge, sadece sinema sektörünü değil, Türk sinemasının uluslararası alandaki etkisini de güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu filmle geçmişi ve geleceği birleştirirken, Türkiye’deki yaratıcı endüstriyi global düzeyde duyurmayı hedefliyoruz.