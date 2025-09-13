Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Tehlikeli Bölge' tesadüfü

        'Tehlikeli Bölge' tesadüfü

        Mars'ta olası yaşam izleri ve ABD'de 'Vurulamadığı' halde Hellfire füzesine direndiği öne sürülen gizemli bir UFO videosu... İnsanlığın en kadim sorusu olan "Evrende yalnız mıyız?"ın yeniden gündeme geldiği bugünlerde tesadüf bu ya, Büyük Taarruz öncesinde uzaylı tehdidini hikâye edinen 'Tehlikeli Bölge' gösterime girdi. 

        Giriş: 13.09.2025 - 19:26 Güncelleme: 13.09.2025 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Tehlikeli Bölge' tesadüfü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Büyük Taarruz öncesi bir askerî görev ve bilinmeyen bir uzaylı tehdidi... Türkiye'nin ilk tarihî bilim kurgu filmi, sinemaseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Tarihimizin en kritik dönemeçlerinden birine heyecan yüklü bir bakış sunan 'Tehlikeli Bölge'nin fragmanı yayınlandı. Film, 12 Eylül'de gösterime girdi.

        'Tehlikeli Bölge'nin izleyicilerle buluştuğu günden birkaç gün önce ilginç olaylar yaşandı. Dünya gündemi günlerdir iki haberle çalkalanıyor: Mars’ta olası yaşam izleri ve ABD’de 'vurulamadığı' hâlde Hellfire füzesine direndiği öne sürülen gizemli bir UFO videosu...

        REKLAM

        İnsanlığın en kadim sorusu bir kez daha gündeme geldi: Evrende yalnız mıyız?

        Bilimin ihtiyatlı dili, kamuoyunun sınırsız hayal gücüyle birleştiğinde bu sorunun etrafında kıyamet senaryolarından umut dolu keşiflere kadar her şey konuşuluyor.

        Türkiye'de ise tesadüf bu ya, 'Tehlikeli Bölge' tam da bu tartışmanın gölgesinde gösterime girdi. Serkan Semiz’in imzasını taşıyan film, Kurtuluş Savaşı’nın fonunda bir uzaylı istilasını anlatıyor. Yani yalnızca gökyüzüne değil, tarihimize de bakmamızı sağlayan bir hikâye kuruyor. Bir yanda Jezero Krateri’nde milyarlarca yıl öncesine ait biyolojik izler, diğer yanda Anadolu’nun en karanlık günlerinde gökten gelen bir tehdit. Bu paralellik, bilimin ufuk açıcı sorularıyla sinemanın hayal gücü arasındaki köprüyü Türkiye'den dünyaya taşıyor. Belki de yaşamı gerçekten nerede aramamız gerektiğini hatırlatıyor: Mars'ta mı, gökten düşen cisimlerde mi, yoksa kendi geçmişimizin direniş hikâyelerinde mi?

        Türkiye'de ilk
        Türkiye'de ilk
        ÖNERİLEN VİDEO
        #uzaylılar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Göçükteki 2 işçi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Küresel Sumud Filosu yola çıktı
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Galatasaray ikinci yarıda açıldı!
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Trump: Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Can kayıpları var!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        O anları dakika dakika anlattı
        O anları dakika dakika anlattı
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Sakız çiğnemeden önce buna dikkat!
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Domenico Tedesco imzayı attı
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        Eski eşini eşarp ve yastıkla boğmuştu! İşte caninin gerekçesi!
        'Acil' kod devreye girdi
        'Acil' kod devreye girdi
        “Türkiye eze eze kazandı"
        “Türkiye eze eze kazandı"
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Hafızayı canlandıran en etkili besinler
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Televizyon tarihinde unutulmaz izler bıraktılar!
        Yasak aşk ortaya çıktı
        Yasak aşk ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        Bayrampaşa Belediyesi'ne soruşturma: 48 gözaltı
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        O çocukların hastalıkları yüzlerinden okunuyor
        Kraliyet skandalları
        Kraliyet skandalları
        Habertürk Anasayfa