'Tehlikeli Bölge' tesadüfü

Büyük Taarruz öncesi bir askerî görev ve bilinmeyen bir uzaylı tehdidi... Türkiye'nin ilk tarihî bilim kurgu filmi, sinemaseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Tarihimizin en kritik dönemeçlerinden birine heyecan yüklü bir bakış sunan 'Tehlikeli Bölge'nin fragmanı yayınlandı. Film, 12 Eylül'de gösterime girdi.

'Tehlikeli Bölge'nin izleyicilerle buluştuğu günden birkaç gün önce ilginç olaylar yaşandı. Dünya gündemi günlerdir iki haberle çalkalanıyor: Mars’ta olası yaşam izleri ve ABD’de 'vurulamadığı' hâlde Hellfire füzesine direndiği öne sürülen gizemli bir UFO videosu...

İnsanlığın en kadim sorusu bir kez daha gündeme geldi: Evrende yalnız mıyız?

Bilimin ihtiyatlı dili, kamuoyunun sınırsız hayal gücüyle birleştiğinde bu sorunun etrafında kıyamet senaryolarından umut dolu keşiflere kadar her şey konuşuluyor.

Türkiye'de ise tesadüf bu ya, 'Tehlikeli Bölge' tam da bu tartışmanın gölgesinde gösterime girdi. Serkan Semiz’in imzasını taşıyan film, Kurtuluş Savaşı’nın fonunda bir uzaylı istilasını anlatıyor. Yani yalnızca gökyüzüne değil, tarihimize de bakmamızı sağlayan bir hikâye kuruyor. Bir yanda Jezero Krateri’nde milyarlarca yıl öncesine ait biyolojik izler, diğer yanda Anadolu’nun en karanlık günlerinde gökten gelen bir tehdit. Bu paralellik, bilimin ufuk açıcı sorularıyla sinemanın hayal gücü arasındaki köprüyü Türkiye'den dünyaya taşıyor. Belki de yaşamı gerçekten nerede aramamız gerektiğini hatırlatıyor: Mars'ta mı, gökten düşen cisimlerde mi, yoksa kendi geçmişimizin direniş hikâyelerinde mi?