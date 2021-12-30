Tehlike sürüyor: İspanya ve Arjantin de salgında zirveyi gördü

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 100 bin 760 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, toplam vaka sayısı 6 milyon 133 bin 57'ye ulaşırken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 994 bin 330'a, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1773'e çıktı.
Son 24 saatte 100 bin 760 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" bugün kaydedildi.
İspanya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 78 artarak 89 bin 331'e, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 49 bin 396'ya çıktı.
Ülkede Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyası kapsamında 86 milyon 646 bin 240'dan fazla doz aşı uygulandı.
ARJANTİN'DE SALGIN DÖNEMİNİN EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti ve 42 bin 32 yeni vaka tespit edildi.
Son bir haftada yeni vakalarda ciddi artışın görüldüğü Arjantin'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 117 bin 111'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 556 bin 239'a ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 283 bin 910 olarak açıklandı.
Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de toplamda 75 milyon 644 bin 669 doz Kovid-19 aşısı uygulandı. Bunlardan 38 milyonuna bir doz, 32,5 milyonuna 2 doz ve 5 milyonuna da 3. doz aşı uygulandı.
Arjantin'de önceki en yüksek vaka sayısı mayıs ayının ortalarında 41 bin 80 olarak duyurulmuştu.
Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, basına yaptığı açıklamada, son bir haftada artan vakalara ilişkin Arjantin'in salgında 3. dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla ölüme ve hastanede tedaviye yol açmadığını söyledi.
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı aşı takvimini tamamlamış kişiler için Kovid-19 bulaşması ve yakın temaslı olmaları durumunda uygulayacakları karantina sayısını düşürdü.
Buna göre, iki doz aşı olmuş kişiler Kovid-19'a yakalanmaları durumunda 7 gün karantinada kalacak, aşı olmamış veya aşı takvimini tamamlamamış kişiler daha önce olduğu gibi 10 gün karantinada bulunacak.
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