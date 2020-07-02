Tefecilik operasyonu: 5 gözaltı - ESKİŞEHİR

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kentte tefecilik, haksız kazanç elde etme, resmi belgede sahtecilik suçları ile mücadele kapsamında, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandıran, yüksek faizle borç para verip senet imzalatmak suretiyle borçlandırarak mağdur eden ve bu yolla yaklaşık olarak 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda gözaltına alınan T.T, D.T, K.T, İ.S. ile H.U'ya ait ev ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda evrak ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.