Tedbirlerin alındığı müze ve ören yerleri ziyaretçileriyle buluştu

AA

Kovid-19'la etkin mücadele sürecinin ardından bu sabah başlatılan yeni süreçte ziyaretçi kabulüne başlayan Kırklareli Müzesi'nde bir takım önlemler alındı.

Müzeye gelen ziyaretçilerin ateş ölçümleri yapılarak, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Sosyal mesafe kuralına göre müzeyi gezen vatandaşların, maskesiz dolaşmasına müsaade edilmiyor.

Müze Müdürü Şehmus Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir kapalı olan müzenin yeniden açılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerin gelmeye başladığını ifade eden Tekin, tüm tedbirlerin uygulandığını belirtti. Tekin, vatandaşları müzeyi ziyarete davet etti.

Üniversite öğrencisi Batuhan Ünver ise bir süredir evinden çıkmadığını belirterek, bugün müzeyi gezerek zaman geçirdiğini bildirdi.