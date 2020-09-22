Dilovası Kaymakamlığı´nın verdiği idari para cezası, düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü´ne 6 bin 360 TL ve yemek firmasına da 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.
1500 DAVETLİ VE İKRAM İÇİN AYRI AYRI CEZA VERİLDİ
İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen 'düğünler ile nikahların en fazla bir saat süre içerisinde tamamlanması' öngörülmesine rağmen, AK Parti Milletvekili Cemil Yaman´ın, oğlunun düğününde bu kurala uyulmadığı tespit edildi.
DHA'da yer alan habere göre, Cemil Yaman'a 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi uyarınca Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayalı olarak en üst sınırdan 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Milletvekili Yaman´a düğünler ile nikâhlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramının yasaklanmasına rağmen, düğünde davetlilere toplu yemek verildiği için aynı tutardaki idari para cezası iki kez uygulandı ve ceza 6 bin 360 TL oldu.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE CEZA ALDI
Dilovası Kaymakamlığı ayrıca düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü´ne, pandemi tedbirlerine aykırı davranılmasına göz yumduğu için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararına dayalı olarak en üst limitten ceza verdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü´ne de 1500 kişilik düğünde kişi ve süre sınırını aştığı ve her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramının yapılmasına göz yumduğu için toplam 6 bin 360 TL idari para cezası verildi.
YEMEK TEDARİKÇİSİNE DE 3 BİN 180 TL
Öte yandan yemek tedarikçisine ise her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramı yasaklanmasına rağmen, yemek servisi yaptığı için aynı Kanununa göre Hıfzıssıhha Kurulu Kararına dayalı olarak en üst limitten 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.
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