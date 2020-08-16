Tedbirlere uyulmaması, sağlık çalışanlarının moralini bozuyor

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görüldüğü mart ayından itibaren pandemide aktif rol alan sağlık çalışanlarından biri de Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli oldu.
Vaka sayılarının artmasıyla birlikte uzun bir süre evine gidemeyen ve hastanede koronavirüs hastalarının tedavisiyle ilgilinen Karalezli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte kendisini en çok üzen durumun salgının umursanmadığı maskesiz, mesafesiz kalabalık ortamların yer aldığı görüntüler olduğunu söyledi.
- "Bir başkasının tedbirsizliği nedeniyle çocuklar okula gidemiyor"
Prof. Dr. Karalezli, asker uğurlamalarını gördüğünde çok üzüldüğünü ifade ederek, "Bizim bu kadar emeklerimize, bu kadar uğraşlarımıza ihanet edilmiş gibi hissediyor insan. 'Biz niçin uğraştık acaba' diyoruz. Hala uğraşıyoruz ve uğraşacağız da." dedi.
Kurban Bayramı tatilinde özellikle sahillerde istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığını vurgulayan Karalezli, "Tatil görüntülerini izledim ve çok kızdım. Biz maskeyle dolaşıyoruz. Şu anda tek maskem var ancak hastanede iki maskeyle dolaşıyorum. Yoğun bakımda çalışıyorum. Yoğun bakıma girdiğimizde ise N95 maske takıp üzerine normal maske takarak dolaşıyoruz. Biz bu kadar eziyet çekerken onlar alt tarafı bir maske takmaktan imtina ediyorlar. 'Biz ne yapalım' diye o zaman insan kahrediyor." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Karalezli, okulların açılışının ertelenmesinde de maske takmayan insanların sorumlu olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Kimse bunun farkında değil. Bir başkasının tedbirsizliği nedeniyle hastalık yayıldığı için çocuklar okula gidemiyorlar. Çalışan anneler ve babalar perişan oluyorlar. Bütün bunları göz önüne alarak insanların vurdumduymazlıklarını bırakmalarını ve daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Vaka sayılarının arttığını görerek daha tedbirli olurlar."
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