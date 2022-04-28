Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kara akbaba doğaya bırakıldı.

Sarıkamış Karakurt Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin, iki ay önce Mescitli bölgesinde koruma kontrol faaliyetleri sırasında bulduğu kara akbabanın Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Ekiplerce kafesle, yaralı bulunduğu bölgeye getirilen kuş, burada doğaya salındı.

Bir süre uçtuktan sonra arazide durup etrafı gözetleyen akbaba daha sonra gözden kayboldu.