Tedavisi tamamlanan 91 yaşındaki Brigitte Bardot taburcu oldu

Üç hafta önce hastane kaldırılıp ameliyata alındığı öğrenilen Brigitte Bardot, hastaneden taburcu edildi. 91 yaşındaki Fransız oyuncunun sözcüsü; "Bayan Bardot, evine döndü ve şimdi dinleniyor. İyi durumda" açıklamasını yaptı.

Geçen hafta Fransız medyası, efsanevi sinemacının ciddi bir hastalık nedeniyle hastanede olduğunu ve ameliyat olduğunu duyurdu. Fransa'nın Saint-Tropez şehrinde yaşayan oyuncu, Toulon'daki bir hastanede tedavi görmüştü.

Brigitte Bardot'un Temmuz 2023'te, Saint-Tropez'de artan sıcaklıklar nedeniyle solunum problemleri yaşadığı bildirilmişti. Bardot'ya solunum güçlüğü çekmesinin ardından, Fransa'nın güneyindeki evinde sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmişti.

Brigitte Bardot, 1952'de 'Bikinili Kız' filmiyle çıkış yapan bardot, savaş sonrası dönemin en ünlü Fransız film yıldızlarından biri oldu. 1956'da, Hollywood sansürlerinin kesintilerine rağmen ABD'de vizyona giren en yüksek hasılatlı yabancı film olan ve ayrı yaşadığı eşi Roger Vadim'in 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filminde başrol oynadı.

Paris doğumlu Brigitte Bardot, sinemanın seksi yıldızı olarak yükseldi. Onun için, 1957'de New York'taki rahipler, insanlara onun filmlerini izlememelerini söyledi. 6 yıl sonra Elizabeth Taylor ve Richard Burton'ı 'Erotik serserilik' ile suçlayan Vatikan, Bardot'yu 'Kötü biri' olarak kınadı. Ancak bu tartışmalar kariyerine zarar vermedi. Brigitte Bardot, 1970'lerin başında emekli olana kadar 45'ten fazla filmde rol aldı ve 70'ten fazla şarkı kaydetti.

1934'te Paris'te doğan Brigitte Bardot, Paris Müzik ve Dans Ulusal Yüksek Konservatuvarı'nda bale eğitimi aldı. 15 yaşındayken, Fransız Elle Dergisi'nin kapak kızı olarak yer alan Bardot, önceleri kendini bir model olarak kanıtlamaya başladı. Oyunculuk kariyeri 1952'de başlayan Brigitte Bardot, 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. Brigitte Bardot, hayatı boyunca 4 kez evlendi. Roger Vadim (1952 - 1957), Jacques Charrier (1959 - 1962), Gunter Sachs (1966 - 1969) ile evliliğinin ardından 1992'de Bernard d'Ormale ile hayatını birleştirdi. İkinci eşinden 1960'ta Nicolas-Jacques Charrier adında bir oğlu oldu ancak ona annelik yapmayı hep reddetti. Bardot, yıllarca oğluyla kopuk bir ilişki sürdürdü. Doğmamış bebeğine ise 'kanserli tümör' adını verdi.