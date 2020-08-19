Tedavisi tamamlan leylek doğaya bırakıldı - ŞANLIURFA

AA

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde yaralı leyleği fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Mardin Şube Müdürlüğüne bildirdi.Ekiplerce koruma altına alınan leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.Merkezde yaklaşık 2 aylık tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan leylek, Siverek ilçesinde doğal yaşam alanına bırakıldı.