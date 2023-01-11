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Haberler Sağlık

Tedavisi için Almanya'dan Türkiye'ye getirilen öğretmen hayatını kaybetti

Almanya'da Türkçe öğretmeni olarak görevlendirilen, yakalandığı lupus hastalığı nedeniyle tedavisi için Türkiye'ye getirilen Firdevs Gülben Pekmezoğlu, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 11.01.2023 - 05:47 | Güncelleme: ABONE OL
Tedavisi için Almanya'dan Türkiye'ye getirilen öğretmen hayatını kaybetti
Tedavisi için Almanya'dan Türkiye'ye getirilen öğretmen kurtarılamadı
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AA

Görev yaptığı Almanya'da rahatsızlanan ve talebi üzerine geçen yıl kasım ayında Türkiye'ye getirilen öğretmen Firdevs Gülben Pekmezoğlu, Adana'da tedavi gördüğü hastanede 42 yaşında hayatını kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesinde görev yaparken, Almanya’da görevlendirilen Türkçe öğretmeni Firdevs Gülben Pekmezoğlu, lupus hastalığına yakalandı.

Türkiye'de tedavi olmak istemesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in girişimiyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilen Pekmezoğlu, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre; geçen hafta Adana'da özel bir hastaneye sevk edilen Firdevs Gülben Pekmezoğlu yaşamını yitirdi.

Pekmezoğlu’nun cenazesi, bugün öğle vakti düzenlenecek cenaze merasimi sonrası Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Almanya'da Türkçe öğretmeni olarak görev yapan ve lupus hastalığı nedeniyle yoğun bakıma alınan Firdevs Gülben Pekmezoğlu, tedavisini Türkiye'de devam ettirmek isteyince, geçen kasım ayında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in girişimiyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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