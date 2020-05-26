Tedavileri tamamlanan yabani kuşlar doğaya bırakıldı

AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince doğada yaralı olarak bulunan yabani kuşların, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi ve rehabilitasyonları tamamlandı.

Ekipler tarafından tedavi ve rehabilitasyon merkezinde kafesler içerisinde teslim alınan kuşlar, Belgrad Ormanı'na getirildi.

DKMP İstanbul Şube Müdürü Mevlüt Özyanık tarafından şah kartal, kızıl şahin, 2 arı şahini ve baykuş doğaya salındı.

Özyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaban hayatıyla insanların birbiriyle iç içe olduğu için birçok yaralı kuş vakalarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bu vakaların daha çok şehir içerisinde yaşamaktan dolayı araba çarpması veya yavruların yere düşmesi şeklinde olduğuna değinen Özyanık, şöyle konuştu:

"İstanbul'un dünyanın en iyi göç yollarının biri olması ve Avrupa ile Asya kıtasının tam ortasında bulunmasından dolayı yaralı kuşlar elimize çok fazla gelmektedir. Bize gelen ihbarlar neticesinde ele geçirdiğimiz, alabildiğimiz yavruların veya yaralı yırtıcı kuşların özellikle rehabilitasyon çalışmasını ve bakımlarını, protokol imzalanan Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde yaptırıp doğaya tekrar salım gerçekleştirmekteyiz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle bayram sevincini buruk yaşamaktayız ama güzel şeyler de oluyor. Doğada kanadından veya vücudunun değişik yerlerinden yaralı bulduğumuz şah kartal, baykuş, arı şahini ve kızıl şahinin tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak doğaya ulaşmasını sağladık. Onlara bayram sevincini, bayram hediyesini doğaya tekrar geri döndürerek sağlamış olduk."

İnsanların özellikle doğada gördükleri yavru hayvanları almasının en büyük sorunlardan olduğuna dikkati çeken Özyanık, annelerin yakın bölgede beslenme yapmasından dolayı yavruları sakladığını, o sırada alınan yavruların anne sütü olmadan büyümesinin zor olduğunu ve daha sonra insanlarla temas kurduğu için doğaya tekrar dönmesinin sıkıntı oluşturduğunu belirtti.

Yuvasından düşen kuşların da eğer yaralanma yoksa gerekirse itfaiye yardımıyla yuvasına tekrar konulması gerektiğinin altını çizen Özyanık, Kovid-19 salgını döneminde 580 kuşun getirildiğini ancak 250'sinin doğaya dönebildiğini kaydetti.

- "Yırtıcı türleri, tedavi ve rehabilite ediyoruz"

Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile aralarında yapılan protokol kapsamında, doğada yaralı veya annesiz bulunan kanatlı, memeli ve yırtıcı türlerden canlıları merkezlerinde tedavi ve rehabilite ettiklerini söyledi.

Şah kartal, kızıl şahin, arı şahini ve baykuşun tedavilerinin tamamlandığını ve ekiplere teslim edildiğini anlatan Memişoğlu, "Hayvanların tekrar doğaya salınacak. Tedavilerinin sonuçlanması Ramazan Bayramı'na denk geldiği için canlılarımızın çifte bayram yapacağını ümit ediyoruz. Diğer canlılarımızın da tedavileri tamamlanarak en yakın zamanda doğaya salınması için çalışıyoruz." diye konuştu.