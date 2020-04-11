Tedavileri tamamlanan yabancılar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı - KARABÜK

AA

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri tamamlanan 12 kişi, işlemlerinin ardından minibüse bindirildi.Yolcular ülkelerine gitmek için İstanbul'a hareket etti.Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süre İstanbul Havalimanı'nda bekleyen yaklaşık 1500 Cezayirli, 26 Mart'ta otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilmişti. Cezayirliler daha sonra 3-4 Nisan'da uçakla ülkelerine gönderilmişti.