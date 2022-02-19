Tedavi gören Hamsik ülkesine gitti

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Marek Hamsik'in ligin 25. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından ağrılarının arttığı belirtildi.

Tedavisi süren oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedilen açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı’nın izniyle ülkesi Slovakya’ya giden futbolcumuz, pazartesi günü Trabzon’a dönecek ve tedavisine burada devam edilecektir." denildi.