08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Multiple skleroz (MS) hastası müzisyen Serkan Özlü, iki haftadır tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesindeki odasında çello çalarak hastalığın oluşturduğu olumsuz etkilerden kurtulmaya çalışıyor.
Hacettepe Üniversitesi Odyoloji Bölümü'nde misafir öğretim görevlisi olan ve öğrencilere işitme engelli çocuklara uygulanan "müzikle konuşma" dersleri veren çello sanatçısı Serkan Özlü'ye bir yıl önce MS tanısı konuldu.
Uzun süre ilaç tedavisi gören 42 yaşındaki Özlü, iki ay önce yaşadığı denge problemleri sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde tedavi görmeye başladı.
Tedavinin zorluklarını ve hastalığın stresini çello çalarak gideren Özlü, 35 yıldan beri ilgilendiği müziğin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.
Özlü, müziğin insanın iyi hissetmesini sağladığını belirterek, "Müzik bana umut veriyor. Sonuçta bir seneden beri bu karamsar durumun içindeyim. Müzikle uğraştığımda duygusal anlamda daha iyi hissettiğimi düşünüyorum" diye konuştu.
MS'in el kaslarını zayıflattığını ve işi gereği ellerinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Özlü, "20-30 senemizi vermişim mesleğime, sanatçıyım, sanatımı yaparken şu an ister istemez birtakım zorluklarla karşı karşıya geliyoruz ama mücadelemiz devam ediyor" dedi.
"TEDAVİ BAŞARIMIZ ARTARAK SÜRÜYOR"
Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sorumlusu Prof. Dr. Evren Yaşar da Serkan Özlü'nün denge problemleri, yürüyüş bozuklukları, yorgunluk ve depresyon gibi sorunlarının olduğunu ve bunları bütüncül şekilde tedavi etmeye çalıştıklarını söyledi.
Tedavinin başarılı olabilmesi için hastanın da bunu istemesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, Özlü'nün de bu rehabilitasyon sürecine dahil olduğunu dile getirdi.
Yaşar, MS gibi kronik hastalıklarda hastaların psikolojisinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, Özlü'nün müzikle ilişkisinin yaşama sevincini artırdığını kaydetti.
Yaşar, "Rehabilitasyon konsepti içinde psikoloji ve beden sağlığını birbirinden ayırt edemiyoruz. Müzikle uğraşan insanlarda tedaviye katılım çok daha sağlıklı ve başarılı oluyor. Serkan'ın da müzikle uğraştığı zamanlarda motivasyonu, yaşam sevinci arttığından tedavi başarımız da artarak sürüyor" şeklinde konuştu.
Ankara Şehir Hastanesinin konsepti gereği fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine önem verdiklerini, Türkiye'nin en büyük fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesini kurduklarını anlatan Yaşar, bu süreçte hastaları sahiplenerek tedavi ettiklerini, Serkan Özlü'nün de bunun en önemli örneklerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.
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