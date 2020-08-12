Tedavi ettiği karga "Şakir" en iyi arkadaşı oldu

AA

Duran, Bostanlı semtinde 21 yıldır işlettiği müzik merkezi yakınlarında, 3 ay önce yolda sürünen yaralı karga yavrusu gördü.Aldığı karga yavrusuna evde bakmaya başlayan Duran, eşi ve oğluyla, güçsüz kalan kuşun tedavisini yaptı."Şakir" ismini verdiği kuşla yakından ilgilenen Duran, beslediği kargaya, güçlenmesinin ardından, eşinin yardımıyla iş yerinin etrafında uçuş talimleri yaptırmaya başladı.Aileyle 3 aydır beraber olan "Şakir", omzundan ayrılmadığı Murat Duran'a, tekerlekli sandalyeyle gezintilerinde eşlik ediyor.- "İsmini öğrendi"Duran, AA muhabirine, kargayı yerde gördüğünde ezileceğini ya da bir kedinin kapacağını düşünüp korktuğunu söyledi.Kargayı ilk hafta zorlukla beslediklerini anlatan Duran, "Kırığı yokmuş, güçsüz kalmış, iyileşti ve onu özgürlüğüne kavuşturma zamanı geldi. Uçma talimleri yaptırdık. Eşim atıyor bana doğru, konuyor. 1-2 metre mesafeden başladık. Mesafeleri artırdık ve kuşumuzun kanatları gelişti, manevra yapmaya, uçmaya başladı. Artık rahat uçuyor, geceleri dışarıda kalıyor ve gündüzleri mutlaka beni ziyarete geliyor. Öpüyor, gagalıyor. Bir yaban hayvanını beslemek, kurtarmak, büyütmek, hayata kazandırmak çok ilginç bir duygu." dedi.Kargaların zeki hayvanlar olduğunu, "Şakir"in ismini kısa sürede öğrendiğini dile getiren Duran, şunları kaydetti:"Ağaçtayken ya da başka yerdeyken 'Şakir' diye seslendiğimde dönüp bakıyor. Cisimleri alıp saklamakla meşhur. Kulaklarımı gagalıyor. Çok mutluyum, onu hayatına kavuşturdum. Ailemizden biri gibi oldu. Bir kere kayboldu, oğlum ve eşim çok üzüldük. Aradık. Bir başka aile daha edinmiş, orada beslenmiş ama geri geldi. Sevgisi apayrı. İş yerine gelince bizi buluyor. Beni dışarıda görmediği zaman kapıdan içeri giriyor, bana geliyor. O gün mutlaka beni görmek istiyor."