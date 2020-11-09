Olay, geçtiğimiz Eylül ayında Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. ASM’de görev yapan Dr. Hüseyin Benlier'in muayene odasında bulunan masasının üstündeki dizüstü bilgisayarı çalındı.
İHA'nın haberine göre, güvenlik kameralarını inceleyen doktor, bilgisayarını çalan kişiyi görünce anımsadı. Şahsın isim bilgilerini hatırlayamayan doktor Benlier, hemen polise haber verdi.
Öfkelenen doktor ardından ise hırsızı deşifre etti. Doktor Benlier, kovboy filmlerinde görmeye alışık olduğumuz wanted ilanı ile hırsızı aramaya başladı. Benlier, kamerasından aldığı fotoğrafın altına ise "Bu hırsız tarafından bilgisayarım çalınmıştır. Görenlerin veya tanıyanların bilgi vermesi rica olunur" notunu yazarak, hem hastaları hem de mesai arkadaşlarını uyardı.
Aynı sağlık merkezinde 9 yılda üçüncü hırsızlık olayının yaşandığını belirten Dr. Hüseyin Benlier, son çare olarak bunu yaptığını söyledi.
Benlier, hırsızlık olayının hem kendi kişisel arşivinin kaybolmasına hem de hastaların yeni bilgisayar kurulana kadar mağdur olmasına yol açtığını ifade ederek, “Gaziantep’te 2011 yılında aile hekimliği sistemine geçildiğinden bu yana bu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapmaktayım. Bu 9 yılda 3 kere hırsızlık olayımız oldu yani bizim kendi şahsımıza ait bilgisayarlarımız böyle sık sık çalınmasına maruz kalıyoruz. Biz de görenlerin bilenlerin yardımcı olsun diye kapımıza görüntüsünü astık bu kişinin” dedi.
Muayeneye gelen hastalarını hırsızın fotoğrafını göstererek uyaran Benlier, “Hastalarımız sağ olsun üzüldüklerini söylüyorlar, tanımaya çalışıyorlar ama tanıyamıyorlar bizde ibretlik olsun diye böyle bir ilan asma ihtiyacı duyduk. Ben kendi kişisel verilerimi kaybetmiş oldum bilgisayarımın maddi değerinin dışında 9 yıllık bir birikintim vardı bilgisayarımda. Bir iki gün bir mağduriyet yaşadık yeni bilgisayar aldıktan sonra bizi biraz daha yordu tabii ki. Biz diğer iki olayda her hangi bir uygulama yapmamıştık vatandaşların da bir bilgisi yoktu bu konuda sadece biz zarar görüyorsak siz de görebilirsiniz o konuda da uyarmak istedim” diye konuştu.
Yeni aldığı bilgisayarı ile işini yapmayı sürdüren doktorun tek temennisi ise başkaları mağdur olmadan hırsızın bir an evvel yakalanması.
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