Mavi sulara kavuşmayı bekliyorlar

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) tedavi altına alınan nesli tükenme tehlikesi altındaki 11 deniz kaplumbağasından 4'ü, kısa bir süre sonra yeniden mavi sularla buluşacak.
İztuzu Sahili yakınında yer alan DEKAMER'de, 2008'den bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağaları tedavi ediliyor. Genelde tekne çarpması, misina dolanması, olta iğnesi yutması gibi yaralanmalarla merkeze getirilen kaplumbağalar, sağlıklarına kavuşturulduktan sonra rehabilite edilerek doğal ortamlarına bırakılıyor.
Merkezde son bir yıldır misafir edilen 11 deniz kaplumbağasından Eylül Kaş, Minik, Niles ve Fındık'ın tedavileri tamamlandı. Doğal ortamlarına uyum sağlamaları için özel tanklara alınan kaplumbağaların yüzme, dalma ve nefes alma hareketleri gözlemleniyor.
Merkezi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler, tanklardaki kaplumbağaları yakından görüyor, görevliler tarafından bilgilendiriliyorlar.
"ÖZEL TANKLARDA TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ"
DEKAMER Laboratuvar Sorumlusu Melis Yılmaz, tedavi gören yaralı kaplumbağalara, çevre il ve ilçelerden gelen ihbarlarla ulaştıklarını söyledi.
Tedavisi biten 4 kaplumbağanın oldukça iyi durumda olduğunu aktaran Yılmaz, hayvanların son değerlendirmeden sonra denize uğurlanacağını kaydetti.
Kaplumbağalara hastalıklarına göre özel bakımlar uyguladıklarını belirten Yılmaz, "Tedavisi süren deniz kaplumbağalarını özel tanklarda titizlikle takip ediyoruz. Beslenme sorunu yaşayan caretta carettalara da özel bir tedavi yöntemi uyguluyoruz. Uzun borularla kaplumbağanın midesine inip, hazırladığımız özel mamalardan veriyoruz" dedi.
Yılmaz, merkezi ziyaret edenlerin kaplumbağaların nasıl yaralandığını görmesini sağladıklarını da dile getirdi.
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