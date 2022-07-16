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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler ışığında “dijital” olarak da büyük bir dönüşüme hazırlanan tedarik zincirinin paydaşlarını, ilk kez bu yıl düzenlediği Tedarik Zinciri Konferansı’nda buluşturdu.

İstanbul’da düzenlenen etkinlikte; otomotiv sektörünün dönüşümü ekseninde hem küresel hem ulusal ölçekte tedarik zincirini çevreleyen gelişmeler ele alındı.

Etkinlikte konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül, "Artık büyük balığın küçük balığı yediği bir ortamda değiliz. Hızlı balığın yavaş balığı yuttuğu bir ortamdayız” ifadelerini kullandı.

Şengül, "Otomotiv sektöründeki dönüşümle birlikte firmaların geleneksel bakış açısından sıyrılarak, ezber bozan, yenilikçi düşünce yapısı ile yeni yetkinliklere, becerilere odaklanması gerekiyor. Türkiye’nin konumunu üst noktalara ulaştırabilmek için inovatif düşünmeye, esnek, çevik olmaya, tüm süreçlerimizde yalın ve kaliteli işler yapmaya odaklanmalıyız” dedi.

TAYSAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam da, “Son beş yıldır Volkswagen yatırımı ile ilgili Türkiye’nin sunduğu fırsatları anlatırken ya da daha bir ay evvel Almanya’da yapılan ve otomotiv konusundaki en büyük etkinliklerden biri olan Car Semposium’da otomotiv sektörümüzle ilgili sunum yaparken söylediğimiz ilk şey ‘Türkiye’ye gelin, Türkiye’de hat durmaz’ oldu. Bunu sağlayan sizlersiniz. Bu açıdan büyük bir teşekkürü hakkediyorsunuz" açıklamasını yaptı.