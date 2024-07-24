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        Haberler Spor Futbol Tecrübeli golcü Umut Bulut futbol kariyerini noktaladı - Futbol Haberleri

        Tecrübeli golcü Umut Bulut futbol kariyerini noktaladı

        Süper Lig'de başta Galatasaray olmak üzere birçok kulübün formasını giyen ve son olarak Sarıyer SK formasını terleten 41 yaşındaki deneyimli forvet Umut Bulut futbolu bıraktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:23
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        Umut Bulut futbolu bıraktı!
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        Kariyerinde Galatasaray, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Kayserispor gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Sarıyer'de oynayan Umut Bulut aktif futbol kariyerini noktaladı.

        Türk futbol tarihinde en fazla gol atan oyuncular arasında bulunan Umut Bulut, aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Türkiye'de MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor ve Sarıyer, Fransa'da Toulouse'da forma giyen Umut Bulut, 41 yaşında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

        Bulut, futbol dünyasındaki kariyerini antrenör olarak sürdürme kararı aldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibine katılan Umut Bulut, yardımcı antrenör olarak göreve başlayacak.

        Futbolculuk kariyerinde 751 maça çıkan ve 233 gol atan Umut Bulut, A Milli Futbol Takımı'nda da forma giydi.

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