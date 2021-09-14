Tecno'nun yerli üretim akıllı telefonu Camon 16, Vodafone'da satışta

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, en net selfie kamerasına sahip olduğu belirtilen Camon 16 modeli, 2 ay boyunca sadece Vodafone portföyünde bulunacak ve 660 TL indirimle satışa sunulacak.
Müşteriler, normal aylık taksidi 354 TL olan Camon 16'yı Vodafone'dan ayda sadece 299 TL ödeyerek 12 taksitle satın alabilecek.
Açıklamada kampanyaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, en yeni dijital teknolojileri dünyayla aynı anda müşterilerin kullanımına sunmaya devam ettiklerini bildirdi.
Bu kapsamda Tecno'nun en başarılı ürünlerinden, yerli üretim Camon 16 modelini Vodafone ayrıcalıklarıyla müşterilerle buluşturduklarını kaydeden Şahin, şu açıklamalarda bulundu:
"Tüm dünyada en net selfie kamerasına sahip akıllı telefon olarak gösterilen Camon 16 modeli 2 ay boyunca yalnızca Vodafone portföyünde bulunacak. Müşterilerimiz, bu modeli Vodafone'a özel 660 TL indirimle satın alabilecek. Dünyada bir akıllı telefon kullanıcısı yılda ortalama 450'nin üzerinde selfie çekiyor. Gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bu telefonun, Vodafone ayrıcalıklarıyla birleştiğinde müşterilerimizin dijital deneyimini artıracağına inanıyoruz. Ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerimizle müşteri deneyiminde farklılaşmaya devam edeceğiz."
- Yerli üretim, 48 MP kamera
Tecno'nun son çıkardığı Camon serisinin en yeni üyesi Camon 16 modeli, gelişmiş teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Camon 16'nın, 48 MP ultra dörtlü kamerası ve ultra gece portresi özelliği bulunuyor.
HD 6.8 inç ekran ekran, 6 GB RAM ve 5 bin mAh bataryası bulunan cihaz, purist blue, cloud white ve misty grey olmak üzere 3 farklı renkte satışa sunuyor.
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