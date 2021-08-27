Yerli üretim Camon piyasada

Haziran ayında Türkiye’de üretime başlayan Çinli akıllı telefon markası Tecno Mobile, fotoğraf performansıyla öne çıkan Camon serisinin üyesi Camon 16’nın yerli üretim ilk modellerini satışa sunduğunu açıkladı.
Tüketici elektroniği etkinliği IFA’da “Kamera Teknolojisi İnovasyonu Akıllı Telefon Altın Ödülü"nü alan Camon serisinin üyesi olan Camon 16, KDV dahil 3.499 TL’den; Teknosa ve Vatan Bilgisayar mağazaları başta olmak üzere online satış platformları ile e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıktı.
Camon 16, 48 MP dörtlü arka kamera, ultra gece lensi, 128GB+6GB hafıza ve 18W flaş şarjı desteği gibi özelliklere sahip.
CAMON 16’NIN ÖZELLİKLERİ
- Uzunluk: 170,9 mm
- Genişlik: 77,2 mm
- Kalınlık: 9,2 mm
- 16MP Çift Flaşlı Ön Kamera
- Beşli Flaşa Sahip 48 MP Dörtlü Arka Kamera
- İşlemci: MediaTek Helio G70 Sekiz Çekirdek 2.0GHz
- Ekran: 6,8 inç HD
- Hafıza: 128 GB
- RAM: 6 GB
- Batarya: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android™ 11
- Çift SIM Kart Desteği
Tecno Mobile ayrıca, amiral gemisi olarak nitelendirdiği kamera ve tasarım özellikleriyle dikkat çekecek yeni modeli Phantom X’i de Eylül ayı içinde Türkiye’de piyasa sunmaya hazırlanıyor.
Kısa bir süre önce yeni marka elçisi olarak ünlü aktör Chris Evans ile ortaklığını duyuran, aynı zamanda Manchester City Futbol Kulübü’nün de resmi telefon ortağı olan Tecno Mobile 2020’de satış hacmi yüzde 45 artarak 25 milyon adedin, gelirini ise yüzde 38 artışla 2.3 milyar doların üzerine çıkardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!