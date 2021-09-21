Techsign'a 8.5 milyon dolar değerleme ile yatırım geldi

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Teknopark İstanbul’un Kuluçka merkezi Cube Incubation’dan mezun olan ve Ar-Ge çalışmalarını Teknopark İstanbul’daki ofisinde sürdüren Techsign, 8.5 milyon dolar değerleme üzerinden ilk yatırımını aldı.

Yapay zeka destekli uçtan uca kimlik doğrulama ve eKYC çözümleri üzerinde çalışmalar yürüten girişim, uzaktan müşteri edinimi, mali suçların önlenmesi, yaş ve sürücü belgesi doğrulama gibi süreçlerde kullanılan uçtan dijital kimlik doğrulama çözümleri ile tanınıyor.

Techsign CEO’su ve Kurucu Ortağı Abdullah Kip, "Teknolojimiz ile yerli pazarda gösterdiğimiz başarıyı, Avrupa’da tekrarlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Alınan yatırımın Avrupa büyüme hedefleri için kullanılacağını belirten Techsign Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çokol, "Arzumuz her alanda gençlerimize öncelik vermek. Techsign aracılığı ile global vizyonu ve hırsları olan gençlerimizin arkasındayız" ifadesi ile ekibe katılmak isteyen genç yeteneklere çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, kimlik doğrulama standardı oluşturma hedefiyle yola çıkan Techsign, 2021 yılı ilk yarısında önceki senenin tamamına kıyasla gelirlerini yüzde 300 artırırken, aylık bazda da rekor doğrulama hacmine ulaştı.