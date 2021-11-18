İHA

Yılın ilk 10 ayında 9,9 milyar dolar ihracata imza atan demir ve demir dışı sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Nisan ayında yeni yönetimini seçecek.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Nisan ayındaki İDDMİB seçimlerinde başkan adayı olduğunu açıkladı. Tecdelioğlu, "İhracatın gerçek kahramanları olan alt sektörlerin temsilcileri ile birlikte katma değeri yüksek ihracat için ter dökeceğiz. İki temel hedef üzerinde yoğunlaştık; Kapsayıcı olmak ve ihracatta birim değerimizi hak ettiği seviyeye taşımak" dedi.

Şu anda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan altıncı birliği olduklarını vurgulayan Tecdelioğlu, "Bunda mevcut Başkanımız ve yönetiminin çok ciddi emeği var. Bizim hedefimiz, bana göre ihracatın gerçek aktörleri olan alt sektörleri birlik çatısı altında daha güçlü bir şekilde temsil etmek. Bunu başardığımız takdirde sektör ihracatının birim değerini çok daha yükseğe taşıyabileceğimize yürekten inanıyoruz. İmalat ve üretim açısından çok büyük bir potansiyele sahibiz. Kolektif hareketle, demir ve demir dışı metaller sektörü özelinde dünyada 'Made in Turkiye' etiketinin yer almadığı ülke kalmamalı. Bu bir hayal değil, mevcut potansiyelimizle gerçekleştirebileceğimiz bir hedef. Etkin kaynak kullanımı, katma değeri yüksek projeler, yeni neslin sektöre kazandırılması, sektörün küresel gündemi ve yeni ihracat pazarları çalışmaları odak noktamızda yer alacak" ifadelerini kullandı.