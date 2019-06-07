Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki “tecavüz” iddiaları ile adından söz ettiriyor.

Mayıs ayında Fransa’nın başkenti Paris’te bir otel odasında bir birlikte olduğu modele tecavüz ettiği iddia edilen Neymar, bugün ifade verdi. Neymar’ın Rio de Janeiro’da bulunan polis merkezinde ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Neymar ile model Najila Trindade'nin bir otel odasındaki görüntüleri yayınlanmıştı. Görüntülerde Trindade'nin Neymar'a vurduğu ve "O zaman ben sana vururum. Neden biliyor musun? Çünkü dün bana saldırdın ve beni burada yalnız bıraktın" dediği görülüyor.

Trindade'nin iddiasına göre, bu olaydan bir gün önce Neymar kendisine şiddet uyguladı ve tecavüz etti. Trindade olayın geçtiğimiz ay Paris'te bir otelde gerçekleştiğini öne sürdü.

Konuyla ilgili Instagram hesabından bir açıklama yapan Neymar, iddiaları yalanlayarak Trindade'nin kendisinden para koparmaya çalıştığını söyledi.

Öte yandan Brezilya basınında yer alan iddialara göre Mastercard, tecavüz iddialarının ardından Neymar'la sponsorluk anlaşmasını iptal etti. Yıldız futbolcunun bir diğer önemli sponsoru Nike'tan yapılan açıklamada ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve suçlamaların 'kaygı verici' olduğu belirtildi.