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Tecavüz, cinayet ve nekrofili...Yüzyılın en acımasız katili Jeffrey Dahmer'in kan donduran hikâyesi

Tecavüz, cinayet, nekrofili ve yamyamlık.. Yüzyılın en acımasız katili Jeffrey Dahmer'in kan donduran hikâyesi

Dünyanın tanıdığı en acımasız seri katillerden biri: Jeffrey Dahmer... İntihara meyilli, ilaç bağımlısı bir anne ile evliliğinde yaşadığı sorunlarla yüzleşmek yerine uzun iş seyahatlerine çıkarak evinden uzaklaşan bir babanın çocuğu olarak sorunlu bir hayat yaşamış olan Dahmer'ın kendisinde keşfettiği 'tehlikeli dürtüler' onu zaman içinde nasıl bir seri katile dönüştürdü? ilk cinayeti nasıl oldu? Kurbanlarını öldürmekle kalmayan Dahmer'ın vahşetinin altında bir amaç mı vardı?

01.10.2022 - 09:32 | Güncelleme: ABONE OL

  • Jeffrey Lionel Dahmer, 21 Mayıs 1960 tarihinde ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde; Joyce Annette ve analitik kimyacı Lionel Herbert Dahmer'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1967 yılında, kardeşi David doğdu.

    Dahmer'ın ilk çocukluk dönemi davranışları normal olsa da belli bir süre sonra, özellikle 10-15 yaş arasındaki dönemlerinde oldukça çekingen ve içine kapanıktı. Bunun yanında hiçbir hobiye veya sosyal aktiviteye yönelmedi.

    Bu süreçte tek başına dolaşan Dahmer, bulduğu ölü hayvanları kesiyor ve onları inceliyordu. Bir keresinde ölü bir köpeğin kafasını bir kazığa çakıp bahçeye dikti.

  • ALKOLİZM PEŞİNİ BIRAKMIYORDU

    Dahmer, liseden mezun olduğu sıralarda alkol almaya başladı ve kısa süre sonra da alkolik oldu. Bu dönemde Dahmer'ın ebeveynleri boşandı ve kendisi de Ohio State Üniversitesi'ne girdi ancak bir dönem boyunca derslerine katılmadığı için buradan atıldı. Alkol problemleri devam eden Dahmer, babasının isteği üzerine orduya katıldı. Ancak iki yıl sonra alkol yüzünden buradan da atıldı.

    DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYORDU

    Miami Beach, Florida'ya giden Dahmer, hastanede çalışmaya başladı ancak alkol problemine yenildi ve yine atıldı. Daha sonra alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. Bunun üzerine, büyükannesinin yanına taşındı ve burada 6 sene yaşadı. Ancak burada da olaylar bitmedi; bodrumdan sürekli kötü kokular geliyordu, bir sincabı kimyasal maddelerle parçalamıştı ve büyükannesi yatağının altında 357 Magnum silah bulmuştu.

  • DAHMER, TACİZ VE TEŞHİRCİLİK YÖNÜNÜ KEŞFEDİYOR

    1982 ve 1986'da iki kez edepsiz teşhir nedeniyle tutuklandı; ikinci tutuklanışının sebebiyse iki erkek çocuğunun önünde mastürbasyon yapmış olmasıydı. En sonunda büyükannesi, Dahmer'dan evi terk etmesini istedi ve bu da olayları iyice körükledi.

    13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU UYUŞTURARAK TACİZ ETME SUÇU

    Dahmer, Milwaukee'nin Batı yakasında bir ev bularak Ambrosia Çikolata Fabrikası'nda çalışmaya başladı. 26 Eylül 1988'de, taşınmasının ilk gününde Somsack Sinthasomphone adlı 13 yaşındaki çocuğu uyuşturması ve taciz etmesi nedeniyle tutuklandı. Ardından da beş yıllığına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve bir yıllığına mahkûm çalışma izni aldı. Dahmer, iki ay erken şartlı tahliye aldı ve yeni bir apartmana taşındı. Ancak hiçbir şey bitmemişti, elbette...

    İLK CİNAYET NASIL OLDU?

    Dahmer, ilk cinayetini babasının evinde 1978 yılında işledi. Evde kimse yokken Steven Hicks ismindeki bir otostopçuyu evine götürerek, ona bira içmeyi ve seks yapmayı teklif etti. Teklifi reddedilen Dahmer, Hicks'i, kafasına 5 kiloluk dambıl ile vurarak öldürdü ve cesedini evin arka bahçesine gömdü.

  • Dahmer, 9 yıl sonra bir barda tanıştığı Steven Tuomi'yi birlikte gittikleri motelde feci şekilde döverek öldürdü. Dahmer, motelde gözünü açtığında bu korkunç cinayeti nasıl işlediğini hatırlamadı bile! Bu olaydan sonra cinayetlerin arkası hiç kesilmedi ve Dahmer şiddet seviyesini artırarak öldürmeye devam etti. Kurbanlarını genelde gay barlardan seçen Dahmer, onlarla cinsel birliktelik yaşıyor daha sonra da öldürüyordu. 1988 ve 1989 yıllarında bu şekilde iki cinayet işledi. Hatta 1989'da öldürdüğü Anthony Sears'ın kafatasını, yakalanıncaya kadar sakladığı ortaya çıktı. 1990 yılı boyunca dört, 1991 yılı boyunca ise sekiz cinayet işledi.

    POLİSİN İHMALİ 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU CANINDAN ETTİ!

    27 Mayıs 1991 yılının sabah saatlerinde, 14 yaşındaki Konerak Sinthasomphone sokakta çıplak, ağır uyuşturucu etkisi altında ve rektumu kanamış bir halde bulundu. İki komşu kadın 911'i aradı. Dahmer, kurbanını yeniden evine götürmek için onları kandırmaya çalışsa da kadınlar müsaade etmedi. Polis geldiğinde Dahmer onlara, sevgili olduklarını ve içki içerken tartıştıklarını söyledi. Polis, komşu kadınların tüm itirazlarına rağmen 14 yaşındaki Sinthasomphone'un Dahmer tarafından eve götürülmesine göz yumdu. O gece çocuk yaştaki kurbanını vahşice öldürüp parçalara ayıran Dahmer, çocuğun kafatasını bir 'anı' olarak sakladı.

  • Aslında olay yerine gelen iki polis, Dahmer'ın yaşadığı evden gelen kötü kokuları herkes gibi fark etmişti. Fakat kurbanlarına ait olan bu ceset kokusu, polisleri harekete geçirmeye yetmedi. Ne kötü kokuyu sorguladılar, ne Sinthasomphone'ın kim olduğunu ne de Dahmer'ın kimliğini... Kurbanlarına ait cesetlerin parçalarını sakladığı evinde yakalanmaya çok yaklaşmışken, eve kadar giren polislerin ihmalkâr davranışları nedeniyle Dahmer, paçayı kurtarmış oldu.

    KURBANLARINDAN ZOMBİ YAPMAYA ÇALIŞIYORDU

    1991 yılında Dahmer, her hafta bir kişiyi öldürüyordu. Dahmer, iddialara göre, cesetlerden birer "zombi" yapabileceği fikrindeydi. Bunu da onların kafatasını büyük bir şırıngayla delip içine hidroklorik asit veya kaynar su enjekte ederek yapmaya çalışıyordu. Bu sırada Oxford Apartmanı sakinleri, 213. daireden gelen kötü kokuları, elektrikli testere seslerini ve sıkça zemine düşen ağır eşya seslerini öne sürerek şikâyette bulundu. Fakat bu şikayetler hiçbir zaman ciddiye alınmadı.

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