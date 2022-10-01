DAHMER, TACİZ VE TEŞHİRCİLİK YÖNÜNÜ KEŞFEDİYOR
1982 ve 1986'da iki kez edepsiz teşhir nedeniyle tutuklandı; ikinci tutuklanışının sebebiyse iki erkek çocuğunun önünde mastürbasyon yapmış olmasıydı. En sonunda büyükannesi, Dahmer'dan evi terk etmesini istedi ve bu da olayları iyice körükledi.
13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU UYUŞTURARAK TACİZ ETME SUÇU
Dahmer, Milwaukee'nin Batı yakasında bir ev bularak Ambrosia Çikolata Fabrikası'nda çalışmaya başladı. 26 Eylül 1988'de, taşınmasının ilk gününde Somsack Sinthasomphone adlı 13 yaşındaki çocuğu uyuşturması ve taciz etmesi nedeniyle tutuklandı. Ardından da beş yıllığına tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve bir yıllığına mahkûm çalışma izni aldı. Dahmer, iki ay erken şartlı tahliye aldı ve yeni bir apartmana taşındı. Ancak hiçbir şey bitmemişti, elbette...
İLK CİNAYET NASIL OLDU?
Dahmer, ilk cinayetini babasının evinde 1978 yılında işledi. Evde kimse yokken Steven Hicks ismindeki bir otostopçuyu evine götürerek, ona bira içmeyi ve seks yapmayı teklif etti. Teklifi reddedilen Dahmer, Hicks'i, kafasına 5 kiloluk dambıl ile vurarak öldürdü ve cesedini evin arka bahçesine gömdü.
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