Jeffrey Lionel Dahmer, 21 Mayıs 1960 tarihinde ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde; Joyce Annette ve analitik kimyacı Lionel Herbert Dahmer'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1967 yılında, kardeşi David doğdu.

Dahmer'ın ilk çocukluk dönemi davranışları normal olsa da belli bir süre sonra, özellikle 10-15 yaş arasındaki dönemlerinde oldukça çekingen ve içine kapanıktı. Bunun yanında hiçbir hobiye veya sosyal aktiviteye yönelmedi.

Bu süreçte tek başına dolaşan Dahmer, bulduğu ölü hayvanları kesiyor ve onları inceliyordu. Bir keresinde ölü bir köpeğin kafasını bir kazığa çakıp bahçeye dikti.