Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle TEB şubelerinde de bir dizi önlem alındı. Buna göre bana mesai saatlerinde değişikliğe gidildi. Pek çok banka müşterisi ise TEB'in yeni mesai saatlerini araştırmaya başladı.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ (KOVİD-19 DÜZENLEMESİ)

TEB, Kovid-19 etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi.

Şubelerden 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan banka, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek sağlıklı bir ortam sağlıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.

TEB, müşterilerin bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmesi için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE, internet şubesi ve ATM'lerin kullanılmasını öneriyor.

TEB, hafta sonları, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

TEB ADRES BİLGİLERİ

Türk Ekonomi Bankası merkez binası TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi No: 7A - 7B 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

TEB MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI KAÇ?

444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri telefonundan 7 gün 24 saat boyunca tüm TEB bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri sesli yanıt servisi ile size hizmet sunmaktadır.

TEB merkez şubesine 0216 635 35 35, TEB çağrı merkezine ise 0850 200 06 66 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.