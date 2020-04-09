Türkiye Bankalar Birliği, koronavirüsün yayılmasını önlemek için bir değişikliğe gidileceğini belirtmişti. 23.03.2020 tarihinde Türkiye bankalar birliğinden açıklama geldi. TEB çalışma saati normalde 9:00-17:00 arasında iken bu saatler kısıtlanarak Koronavirüs sebebi ile 12:00-17:00 olduğu belirtildi. Bu süre içerisinde müşteriler ile yakın temastan kaçınılacak araya mutlaka 1-2 metre mesafe konacaktır. Aynı zamanda çalışanların ellerinde eldiven bulunacak ve yüzlerinde maske olacaktır. Bu süreç bir süre bu şekilde devam edecek bu saatlerin dışında hiçbir işlem uygulanmayacaktır

TEB hafta sonu açık mı?

TEB hafta sonu açık değildir.

TEB resmi tatillerde açık mı?

TEB resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Aynı zamanda dini bayramlarda da açık değildir.