TEB saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor 2020

Türk Ekonomi Bankası'nda (TEB) işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankaya bağlı şubelerin açılış-kapanış saatleri ve iletişim bilgilerini araştırıyor.

TEB MESAİ SAATLERİ 2020

Türk Ekonomi Bankası hafta içi her gün sabah 09.00’da mesaiye başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bir saatlik mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.

TEB, hafta sonları, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.

TEB ADRES BİLGİLERİ

Türk Ekonomi Bankası merkez binası TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi No: 7A - 7B 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde bulunmaktadır.

TEB MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE ÇAĞRI MERKEZİ NUMARASI KAÇ?

444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri telefonundan 7 gün 24 saat boyunca tüm TEB bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 444 0 832 numaralı TEB müşteri hizmetleri sesli yanıt servisi ile size hizmet sunmaktadır.

TEB merkez şubesine 0216 635 35 35, TEB çağrı merkezine ise 0850 200 06 66 numaralı telefon aracılığıyla ulaşabilirsiniz.