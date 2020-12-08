TEB'den aşıda "şeffaflık" çağrısı

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TEB'den yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tüm dünyada 100'ün üzerinde Kovid-19 aşısının faz-3 aşamasına geçmediği anımsatılarak, aşıların klinik etkinliğinin ve yan etkilerinin daha geniş bir hasta popülasyonunda bilimsel değerlendirilmesinin sürdüğü ifade edildi.

Almanya ve İngiltere gibi ülkelerin yurttaşlarının aşılanması için bir seferberlik içinde olduğuna dikkat çekilerek, saatte kaç kişinin aşılanabileceği çalışmalarının sürdüğü, şırınga üretildiği ve aşılama merkezleri inşa edildiğine dikkat çekildi.

Türkiye'de de benzer bir seferberlik haline bir an önce geçilmesinin yaşamsal önem arz ettiği vurgulanarak, "Aşılarla ilgili bazı şüpheler ve söylentiler insanları aşı yaptırmama noktasına getirebilmektedir. Oysa aşıların etkililiği ve güvenilirliği konusunda ilk ve son söz, bilime aittir." ifadesi kullanıldı.

Aşı karşıtlığının engellenmesi ve aşı kararsızlığının giderilmesi için bilimsel verilerin toplumla paylaşılması gerektiği belirtilerek, aşı organizasyonuyla ilgili kamuoyuna açıklanması gereken veriler şöyle sıralandı:

"Hangi firmadan yahut firmalardan kaç adet Kovid-19 aşısı sipariş verilmiştir? İlk aşıların ne zaman yapılmaya başlanacağı hakkında net bir tarih öngörülmekte midir?​​​​​​​ Öncelikli aşı yapılacağı açıklanan sağlık çalışanları içinde eczacılar ve eczane çalışanları da bulunmakta mıdır? Aşı karşıtlığı ve kararsızlığını azaltmak için Bakanlığımız ne gibi önlemler almayı ve teşvikler sağlamayı düşünmektedir?"

Türkiye'ye mart ayına kadar olan dönemde ancak 50 milyon aşının geleceğinin ifade edildiğine işaret edilerek, "Aşı karşıtlığı ve kararsızlığı sadece aşı olmayan kişilerin hayatını riske atmaz, salgının devamına da neden olur. Birinci önceliğimiz aşı ile ilgili tüm süreçlerin topluma yönelik bir şeffaflık içinde gerçekleştirilmesi olmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.